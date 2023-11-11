Сегодня, 21:30
«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура чемпионата России.
Счет в игре во втором тайме открыл Эдуард Сперцян, который после удара Джона Кордобы со второго добивания смог отправить мяч в ворота.
Через 7 минут Матео Кассьерра сравнял счет. Лучший бомбардир РПЛ забил 12-й гол, замкнув навес Вильмара Барриоса.
«Краснодар» (32 очка) завершил первый круг чемпионата на первом месте, «Зенит» (30) — на второй строчке турнирной таблицы.
63-я минута. Сперцян — 0:1
70-я минута. Кассьерра — 1:1