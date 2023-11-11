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Сегодня, 10:30

«Зенит» — «Краснодар»: во сколько и где смотреть матч РПЛ бесплатно

«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 11 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матео Кассьерра (ФК «Зенит»).
Фото Global Look Press
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«Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче 15-го тура чемпионата России 11 ноября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Зенит» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и «Окко» по платной подписке.

Сине-бело-голубые занимают 2-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 29 очков. Команда из Краснодара набрала 31 балл и лидирует.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
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