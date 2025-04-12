«Зенит» примет «Краснодар» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 13 апреля. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров РПЛ. Основные события игры «Зенит» — «Краснодар» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 17:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире матч покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 52 очками, «Зенит» находится на третьем месте с 47 очками. Встреча команд в первом круге РПЛ завершилась победой краснодарцев со счетом 2:0.

5 апреля «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а «Краснодар» победил «Акрон» (1:0).