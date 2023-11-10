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Сегодня, 19:30

«Зенит» — «Краснодар»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Матч ТВ» 11 ноября бесплатно покажет видеотрансляцию игры РПЛ «Зенит» — «Краснодар»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты Мантуан и Матвей Сафонов.
Мантуан против Матвея Сафонова.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» дома в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сыграет против «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу 11 ноября. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию игры «Зенит» — «Краснодар» в прямом эфире на ТВ и своем сайте matchtv.ru. Начало — в 18.30 мск. Телеканал «Матч Премьер» проведет трансляцию встречи, начиная с 19.25.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Краснодар» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 29 баллами. Команда Владимира Ивича располагается на первой строчке с 31 очком.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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