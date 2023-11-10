«Зенит» дома в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сыграет против «Краснодара» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу 11 ноября. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет видеотрансляцию игры «Зенит» — «Краснодар» в прямом эфире на ТВ и своем сайте matchtv.ru. Начало — в 18.30 мск. Телеканал «Матч Премьер» проведет трансляцию встречи, начиная с 19.25.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Краснодар» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ с 29 баллами. Команда Владимира Ивича располагается на первой строчке с 31 очком.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступны на сайте «СЭ».