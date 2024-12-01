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Сегодня, 15:45

«Зенит» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» встретится с «Крыльями Советов» в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» принимает «Крылья Советов» в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 декабря. Игра на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начинается в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за полчаса до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенита» с «Крыльями Советов». Основные события игры в Санкт-Петербурге можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

После 16 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России с 39 очками, «Крылья Советов» набрали 15 очков. В матче 1-го тура РПЛ в июле петербуржцы победили самарцев на выезде со счетом 4:0.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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