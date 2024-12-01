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«Зенит» проиграл «Крыльям Советов», Сергеев оформил дубль

Руслан Минаев
«Зенит» проиграл «Крыльям Советов» в РПЛ — 2:3. 1 декабря 2024 года.
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» дома проиграл «Крыльям Советов» в матче 17-го тура РПЛ — 2:3.

У хозяев голы забили Нуралы Алип и Максим Глушенков, который отметился результативной передачей. Гости отличились трижды за 11 минут — дубль на счету Ивана Сергеева, один гол забил Иван Олейников.

У «Зенита» прервалась серия из 6 матчей без поражений в чемпионате — 5 побед и 1 ничья. Команда Сергея Семака с 39 очками занимает первое место. На второй строчке «Краснодар», который с 38 очками имеет один матч в запасе.

«Крылья Советов» с 18 очками — на 10-й строчке. Команда Игоря Осинькина прервала серию из трех поражений в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:3
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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