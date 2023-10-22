Видеотрансляция матча РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» начнется в 16.00 на «Матч Премьер»

22 октября «Зенит» на своем поле проведет матч 12-го тура чемпионата России по футболу против «Крыльев Советов». Воскресная игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в городе Санкт-Петербург. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Крылья Советов» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Телеканал «Матч Премьер» покажет зрителям в прямом эфире видеотрансляцию матча «Зенит» — «Крылья Советов». Начало — в 16.00 мск.

Сине-бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 20 баллами. Самарцы с 21 очком располагаются на второй строчке.

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