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Сегодня, 15:43

«Зенит» — «Крылья Советов»: Глушенков и Сергеев сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист «Зенита» Максим Глушенков
Максим Глушенков.
Фото Global Look Press
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Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» в 17-м туре РПЛ.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Мантуан, Клаудиньо, Мостовой, Глушенков, Кассьерра.

Запасные: Латышонок, Бязров, Караваев, Чистяков, Горшков, Родригао, Ерохин, Ахметов, Соболев, Артур, Педро, Лусиано.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Солдатенков, Галдамес, Ороз, Олейников, Бабкин, Мендес, Гарре, Дмитриев, Сергеев.

Запасные: Фролов, Овсянников, Евгеньев, Гапонов, Печенин, Грибакин, Иванисеня, Бобер, Шитов, Попов, Бабаев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Крылья Советов».

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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