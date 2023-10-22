На 41-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Зенит» — «Крылья Советов» арбитр Артем Чистяков ошибочно не удалил игрока гостей Амара Рахмановича за агрессивное поведение — умышленный удар Клаудиньо локтем в лицо без попытки сыграть в мяч.

Да, сначала он угодил зенитовцу в плечо, но потом попал локтем в щеку.

Сам судья не мог видеть все детали случившегося с той позиции, которую занимал. Но ему должен был помочь второй ассистент Константин Шаламберидзе. Более того, у видеоассистентов Романа Галимова и Валентина Мурашова была возможность полностью разглядеть фол Рахмановича и дать ему соответствующую оценку. Почему они не вмешались в действия Чистякова и не предложили ему посмотреть видеозапись, непонятно.