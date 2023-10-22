Сегодня, 19:20
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» на своем поле в матче 12-го тура РПЛ — 3:1.
Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
У хозяев отличился дублем Вендел, еще один гол на счету Андрея Мостового. Единственный гол гостей забил Роман Ежов.
«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками, «Крылья Советов» опустились на третью строчку с 21 очком.
В следующем, 13-м туре чемпионата России-2023/24 «Зенит» примет на своем поле «Ахмат», а «Крылья Советов» сыграют дома против «Оренбурга». Оба матча пройдут 28 октября.