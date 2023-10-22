Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:20

«Зенит» — «Крылья Советов»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
«Зенит» — «Крылья Советов».
Фото ФК «Зенит»
Telegram Дзен

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» на своем поле в матче 12-го тура РПЛ — 3:1.

Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

У хозяев отличился дублем Вендел, еще один гол на счету Андрея Мостового. Единственный гол гостей забил Роман Ежов.

«Зенит» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками, «Крылья Советов» опустились на третью строчку с 21 очком.

В следующем, 13-м туре чемпионата России-2023/24 «Зенит» примет на своем поле «Ахмат», а «Крылья Советов» сыграют дома против «Оренбурга». Оба матча пройдут 28 октября.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
22 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:1
Крылья Советов

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Читайте также
Гол Пруцева помог «Спартаку» победить «Пари НН» в матче РПЛ
Горшков: «Мы не рассматриваем «Краснодар» или «Зенит» как конкурентов. Пусть сами между собой разбираются»
Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в публичном оправдании терроризма
В Израиле сообщили о случайном обстреле египетского поста рядом с границей
СМИ сочли свидетельством паники в США высказывания Байдена о Путине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Зенит» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Ростов» громит «Ахмат». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Мостовой — о продлении контракта с «Зенитом»: «Тут такой пункт: покажешь хорошую игру — уедешь в Европу!»
Мостовой доволен своим голом в первом матче за «Зенит» после травмы
Вратарь «Зенита» Адамов — о матче с «Крыльями»: «Во втором тайме немного добавили, и голы пришли»
Мостовой: «Проблема судей РПЛ в том, что большинство из них никогда не играло в футбол»
Гарре о возможном переходе в «Зенит»: «Когда откроется трансферное окно, стороны найдут компромисс»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак рассказал, можно ли считать Адамова первым номером «Зенита»

Семак оценил эпизод с ударом локтем Рахмановича в лицо Клаудиньо