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Сегодня, 08:30

«Зенит» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Зенит» и «Крылья Советов» встретятся в чемпионате России 1 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Зенитовцы Нино и Дуглас Сантос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» и «Крылья Советов» встретятся в 17-м туре чемпионата России в воскресенье, 1 декабря. Матч на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начнется в 16.30 по московскому времени.

Трансляция игры «Зенит» — «Крылья Советов» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 16.00, за 30 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матч РПЛ. Результат и ключевые события игры «Зенит» — «Крылья Советов» также изучайте в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
01 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Крылья Советов

После 16-го тура «Зенит» с 39 очками занимал первое место в таблице, сине-бело-голубые в этом сезоне одержали 12 побед, потерпели одно поражение и еще три матча завершились вничью. У «Крыльев Советов» — 15 очков и 12-я строчка после четырех побед, девяти поражений и трех ничьих.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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