Судейство
Сегодня, 18:42
На 81-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» во время атаки сине-бело-голубых в штрафной площади железнодорожников Матео Кассьерра отмахнулся и попал правой рукой в лицо Дмитрию Баринову. За такой фол он заслуживал предупреждения.
В этой игре у Кассьерры уже была желтая карточка — ее он получил на 29-й минуте. Прибегни Владимир Москалев снова к дисциплинарной санкции, пришлось бы нападающего удалять.
Можно только гадать, почему судья не вынес зенитовцу второе предупреждение. Возможно, внимание рефери в том моменте было приковано к другим игрокам: мяч находился чуть левее.