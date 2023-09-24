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Судейство

Сегодня, 18:42

«Зенит» — «Локомотив»: арбитр Москалев не удалил Кассьерру

Александр Бобров
Шеф-редактор
Матео Кассьерра грубо сыграл на Дмитрии Баринове.
Фото Скриншот из трансляции
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На 81-й минуте матча 9-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» во время атаки сине-бело-голубых в штрафной площади железнодорожников Матео Кассьерра отмахнулся и попал правой рукой в лицо Дмитрию Баринову. За такой фол он заслуживал предупреждения.

В этой игре у Кассьерры уже была желтая карточка — ее он получил на 29-й минуте. Прибегни Владимир Москалев снова к дисциплинарной санкции, пришлось бы нападающего удалять.

Матео Кассьерра грубо сыграл на Дмитрии Баринове.
Фото Скриншот из трансляции
Матео Кассьерра грубо сыграл на Дмитрии Баринове.
Фото Скриншот из трансляции

Можно только гадать, почему судья не вынес зенитовцу второе предупреждение. Возможно, внимание рефери в том моменте было приковано к другим игрокам: мяч находился чуть левее.

Матео Кассьерра
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Москалев
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