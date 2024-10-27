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Судейство

Сегодня, 22:21

«Зенит» — «Локомотив»: Батраков сыграл грубо — почему Карасев его не удалил?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (справа) не был наказан за фол на игроке «Зенита» Густаво Мантуане.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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На 73-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» Алексей Батраков сыграл грубо против Густаво Мантуана, рискуя получить второе предупреждение в этой игре, удаление и автоматическую дисквалификацию. Но судья Сергей Карасев не стал применять еще одну дисциплинарную санкцию к железнодорожнику, оставив команды в равных составах.

Мнения экспертов «СЭ» разделились примерно поровну: одни за вторую желтую карточку, другие — против. Но тут нужно прежде всего отметить в целом неудачную работу Карасева — в части управления игрой и применения санкций. Например, тот же Батраков мог получить предупреждение на 55-й минуте, когда выпрашивал предупреждение для Вендела, и сам зенитовец не был наказан за откидку мяча. Однако наши судьи за такие действия (выпрашивание), запрещенные правилами игры, не наказывают.

Сергей Волков и&nbsp;Хесус Медина в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo; (0:0). Судья Мешков и его коллеги не соблюдают правила. Медина ошибочно не удален за выпрашивание предупреждения

Судья простил Вильмара Барриоса, на 56-й минуте ударившего соперника шипами, но не наказанного штрафным ударом и предупреждением, и Андрея Мостового, на 38-й минуте попавшего Максиму Ненахову рукой в лицо. Так что в контексте всех подобных эпизодов встречи в Санкт-Петербурге ненаказание во втором тайме Батракова неудивительно.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Локомотив

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Сергей Карасев (судья)

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