28 октября, 15:15
«Зенит» и «Локомотив» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра будет проходить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20.15 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча зенитовцев и железнодорожников. Следить за основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу лидеров РПЛ будет показывать канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.
В 13 турах чемпионата России «Зенит» набрал 26 очков, «Локомотив» — 27. В 13-м туре петербуржцы победили московское «Динамо» (2:1), а москвичи сыграли вничью с «Акроном» (1:1).