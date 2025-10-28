«Зенит» и «Локомотив» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России

«Зенит» и «Локомотив» встретятся в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра будет проходить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча зенитовцев и железнодорожников. Следить за основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу лидеров РПЛ будет показывать канал «Матч ТВ», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В 13 турах чемпионата России «Зенит» набрал 26 очков, «Локомотив» — 27. В 13-м туре петербуржцы победили московское «Динамо» (2:1), а москвичи сыграли вничью с «Акроном» (1:1).