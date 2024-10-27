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Судейство

Сегодня, 21:16

«Зенит» — «Локомотив»: если верить комментатору, Карасев не удалил Тимощука. За споры с помощью планшета

Александр Бобров
Шеф-редактор
Анатолий Тимощук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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На 75-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» один из комментаторов встречи сказал, что тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук, используя планшет, показал резервному судье Ранэлю Зиякову момент с фолом Алексея Батракова.

Этого не было видно во время трансляции. Но если Тимощук действительно вел себя подобным образом, его следовало удалить из технической зоны с показом красной карточки. По правилам игры официальное лицо команды не вправе так поступать, используя электронное или коммуникационное оборудование. Наказание — удаление.

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Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Локомотив
Анатолий Тимощук
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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