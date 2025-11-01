«Зенит» — «Локомотив»: Мостовой не снял майку после гола. Почему он получил предупреждение?

На 90+4-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (2:0) Андрей Мостовой за особое празднование гола был правильно наказан судьей Артемом Чистяковым предупреждением. Зенитовец не снял майку, за что же он получил желтую карточку? Мостовой надел на голову балаклаву, а потом удивился решению арбитра. Но по правилам игры футболист должен быть предупрежден, если при праздновании гола он закрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом. Так и произошло. Мостовой — гений: прибил «Локомотив» и отпраздновал гол в балаклаве, передав привет похитителям Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

