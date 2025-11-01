Видео
Новости
Матчи
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

1 ноября, 22:30

«Зенит» — «Локомотив»: Мостовой не снял майку после гола. Почему он получил предупреждение?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Андрей Мостовой.
Фото Скриншот трансляции

На 90+4-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (2:0) Андрей Мостовой за особое празднование гола был правильно наказан судьей Артемом Чистяковым предупреждением. Зенитовец не снял майку, за что же он получил желтую карточку?

Мостовой надел на голову балаклаву, а потом удивился решению арбитра.

Но по правилам игры футболист должен быть предупрежден, если при праздновании гола он закрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом. Так и произошло.

Андрей Мостовой отпраздновал гол в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo; с&nbsp;балаклавой на&nbsp;голове.Мостовой — гений: прибил «Локомотив» и отпраздновал гол в балаклаве, передав привет похитителям
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Локомотив

35

  • Олег

    Это футбол, а не цирк и там существуют свои правила. Праздновать никто не запрещает, но в рамках правил.

    02.11.2025

  • Фирсыч

    Новость читать не пробовал? Там чётко написано, за что.

    02.11.2025

  • Саша

    Мостовой своим маскарадом изобразил похищение очка у Локо.

    02.11.2025

  • rashton22

    Это кто? Давно оттуда?

    02.11.2025

  • Valery Petrukhin

    .бнутый!

    02.11.2025

  • Прораб.

    Скоро будут трусы на голову надевать. Форм празднования голов всё меньше и меньше.

    02.11.2025

  • ONIKAN2013

    Первый раз слышу такую формулировку: "футболист должен быть предупрежден, если при праздновании гола он закрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом". Здесь нарушение игровой формы, за это и ЖК.

    02.11.2025

  • Федот

    Судьи знают правила? Тут знают, тут не знают, там на карту прилетело.

    02.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Причём не свои

    02.11.2025

  • AleSSio87

    никто в мире ничего на голову не одевает и желтых карточек не получает за нормальное празднование - так кто в итоге дебил?!

    02.11.2025

  • AleSSio87

    клоун он и есть клоун! надо было трусы на голову одеть еще!

    02.11.2025

  • Sukkulent

    Так в чем проблема? Или он тоже, как и я, не знал об этом правиле? Мне вот на работе выдали должностную инструкцию, где написаны мои права и обязанности, а Мостовому в Зените, видимо, не выдавали. Это прокол отдела кадров! Желтая карточка отделу кадров!

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дочитай дундучёк сам .. в Правилах ни слова про якобы маску.

    01.11.2025

  • vlad2020

    Поплачься, поплачься, может легче станет. После игры с Краснодаром, у которых в старте тоже 8 легионеров вышло и у которых Локо выиграл, тоже такую же ахинею писал? Или это другое?

    01.11.2025

  • svs

    Сам дебил! Давайте вообще запретим праздновать гол. Кто любым способом празднует - удалять сразу. Маразм крепчает!

    01.11.2025

  • vlad2020

    Это твои мозги убило

    01.11.2025

  • imperiasporta

    Думаю несколько дней назад в штаны наложил от страха,а сейчас в смельчака играет !

    01.11.2025

  • Gogy

    тебя давно матросят,лишенец?

    01.11.2025

  • Vyacheslav

    Не удивляет, что футболисты не знают правил, им некогда их читать - играют на компе. Но не знают правил тренеры и не учат футболистов более чем странно. Хорошо, что правила знают судьи.

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Логофет играл плотно и жестко, но никогда не был якобы "костоломом". Костоломом был Гриша Янец из Торпедо М., который сломал Бышевца. И Никулин из Динамо М., который ломал всех.

    01.11.2025

  • Олег

    Так он про это и сказал. До конца хоть дочитал? Или только заглавие осилил?

    01.11.2025

  • the gathering !

    Мостовой получил горчичник за скудное театральное представление

    01.11.2025

  • Белый Медведь

    Просто под другие обоснования ЖК вообще никак не подпадает. Вот и пытался найти хоть какое-то реальное объяснение

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дундучек дилетантский Бобр - в Правилах игры в футбол сказано: игрок не может иметь посторонние предметы во время матча, кроме установленной игровой формы. Мостовой имел посторонний предмет и за это был наказан предупреждением.

    01.11.2025

  • bishevcky

    Какая от таких может быть конкретиа, они умеют только воздух портить

    01.11.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    чистякова))).

    01.11.2025

  • Aleks68

    Вышла ( вышел)блондинка из Азбуки! и вау, пьяные матросы тащат в машину))),, до сих пор в экстазе....

    01.11.2025

  • Горын

    Чем Комличенко, Ненахов, Сильянов отличаются от Логофета?

    01.11.2025

  • Ю.Ю.

    Да? И кого Мост провоцировал?

    01.11.2025

  • Белый Медведь

    Есть такой подпункт для основания вынесения предупреждения: Действия, провоцирующие конфликтную ситуацию. Скорее всего, Чистяков именно им и руководствовался. В принципе, нормально

    01.11.2025

  • lancetfish

    А можно конкретику? Где убил то, в чем проявилось. Хочется перепроверить.

    01.11.2025

  • lancetfish

    Девченки любят костоломов? Ну совет вам далюбовь.

    01.11.2025

  • Никто62

    Судейство грамотно убило игру против Зенита

    01.11.2025

  • Mark Kunin

    Против бомжатской сборной Бразилии играть сложно. Если только пару костоломов против них выставить. Таких, как Гена Логофет или Толя Солдатов. Ветераны их помнят.

    01.11.2025

  • Олег

    За что получил? Потому что дебил.

    01.11.2025

    Андрей Мостовой
    РПЛ
    ФК Зенит
    ФК Локомотив (Москва)
    КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
    «Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
    «Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
    КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
    КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
    КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
