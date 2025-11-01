Судейство
1 ноября, 22:30
На 90+4-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (2:0) Андрей Мостовой за особое празднование гола был правильно наказан судьей Артемом Чистяковым предупреждением. Зенитовец не снял майку, за что же он получил желтую карточку?
Мостовой надел на голову балаклаву, а потом удивился решению арбитра.
Но по правилам игры футболист должен быть предупрежден, если при праздновании гола он закрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом. Так и произошло.
Олег
Это футбол, а не цирк и там существуют свои правила. Праздновать никто не запрещает, но в рамках правил.
02.11.2025
Фирсыч
Новость читать не пробовал? Там чётко написано, за что.
02.11.2025
Саша
Мостовой своим маскарадом изобразил похищение очка у Локо.
02.11.2025
rashton22
Это кто? Давно оттуда?
02.11.2025
Valery Petrukhin
.бнутый!
02.11.2025
Прораб.
Скоро будут трусы на голову надевать. Форм празднования голов всё меньше и меньше.
02.11.2025
ONIKAN2013
Первый раз слышу такую формулировку: "футболист должен быть предупрежден, если при праздновании гола он закрывает голову или лицо маской или другим подобным предметом". Здесь нарушение игровой формы, за это и ЖК.
02.11.2025
Федот
Судьи знают правила? Тут знают, тут не знают, там на карту прилетело.
02.11.2025
Симон Вирсаладзе
Причём не свои
02.11.2025
AleSSio87
никто в мире ничего на голову не одевает и желтых карточек не получает за нормальное празднование - так кто в итоге дебил?!
02.11.2025
AleSSio87
клоун он и есть клоун! надо было трусы на голову одеть еще!
02.11.2025
Sukkulent
Так в чем проблема? Или он тоже, как и я, не знал об этом правиле? Мне вот на работе выдали должностную инструкцию, где написаны мои права и обязанности, а Мостовому в Зените, видимо, не выдавали. Это прокол отдела кадров! Желтая карточка отделу кадров!
01.11.2025
Saiga-спринтер
Дочитай дундучёк сам .. в Правилах ни слова про якобы маску.
01.11.2025
vlad2020
Поплачься, поплачься, может легче станет. После игры с Краснодаром, у которых в старте тоже 8 легионеров вышло и у которых Локо выиграл, тоже такую же ахинею писал? Или это другое?
01.11.2025
svs
Сам дебил! Давайте вообще запретим праздновать гол. Кто любым способом празднует - удалять сразу. Маразм крепчает!
01.11.2025
vlad2020
Это твои мозги убило
01.11.2025
imperiasporta
Думаю несколько дней назад в штаны наложил от страха,а сейчас в смельчака играет !
01.11.2025
Gogy
тебя давно матросят,лишенец?
01.11.2025
Vyacheslav
Не удивляет, что футболисты не знают правил, им некогда их читать - играют на компе. Но не знают правил тренеры и не учат футболистов более чем странно. Хорошо, что правила знают судьи.
01.11.2025
Saiga-спринтер
Логофет играл плотно и жестко, но никогда не был якобы "костоломом". Костоломом был Гриша Янец из Торпедо М., который сломал Бышевца. И Никулин из Динамо М., который ломал всех.
01.11.2025
Олег
Так он про это и сказал. До конца хоть дочитал? Или только заглавие осилил?
01.11.2025
the gathering !
Мостовой получил горчичник за скудное театральное представление
01.11.2025
Белый Медведь
Просто под другие обоснования ЖК вообще никак не подпадает. Вот и пытался найти хоть какое-то реальное объяснение
01.11.2025
Saiga-спринтер
Дундучек дилетантский Бобр - в Правилах игры в футбол сказано: игрок не может иметь посторонние предметы во время матча, кроме установленной игровой формы. Мостовой имел посторонний предмет и за это был наказан предупреждением.
01.11.2025
bishevcky
Какая от таких может быть конкретиа, они умеют только воздух портить
01.11.2025
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
чистякова))).
01.11.2025
Aleks68
Вышла ( вышел)блондинка из Азбуки! и вау, пьяные матросы тащат в машину))),, до сих пор в экстазе....
01.11.2025
Горын
Чем Комличенко, Ненахов, Сильянов отличаются от Логофета?
01.11.2025
Ю.Ю.
Да? И кого Мост провоцировал?
01.11.2025
Белый Медведь
Есть такой подпункт для основания вынесения предупреждения: Действия, провоцирующие конфликтную ситуацию. Скорее всего, Чистяков именно им и руководствовался. В принципе, нормально
01.11.2025
lancetfish
А можно конкретику? Где убил то, в чем проявилось. Хочется перепроверить.
01.11.2025
lancetfish
Девченки любят костоломов? Ну совет вам далюбовь.
01.11.2025
Никто62
Судейство грамотно убило игру против Зенита
01.11.2025
Mark Kunin
Против бомжатской сборной Бразилии играть сложно. Если только пару костоломов против них выставить. Таких, как Гена Логофет или Толя Солдатов. Ветераны их помнят.
01.11.2025
Олег
За что получил? Потому что дебил.
01.11.2025