1 ноября, 22:11

«Зенит» — «Локомотив»: Мостовой увеличил преимущество питерцев

Алина Савинова

«Зенит» забил второй гол в ворота «Локомотива» в матче 14-го тура чемпионата России — 2:0.

На 90+1-й минуте отличился Андрей Мостовой. После проверки ВАР на предмет офсайда гол футболиста был засчитан.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Локомотив

15

  • Дима Питерский

    Да сосёшь, похоже, ты по жизни, дырка штопаная.

    01.11.2025

  • Алексей Докучаев

    болото самое умное. шляпа, догоним утопим в луже вашей помойной. соси дальше у лёхи-фюрера.

    01.11.2025

  • lancetfish

    В отличии от белья в поездах.

    01.11.2025

  • Grande Rusia

    Обратите внимание, насколько интеллигентно вел себя тренер Локомотива и насколько истерично Семак и вся его команда

    01.11.2025

  • Дима Питерский

    По рукам офсайд не считают, недоумок. Потому что руками голы не забивают.

    01.11.2025

  • valdemar kuznetsov

    Всех фанатов Питера --с победой ...

    01.11.2025

  • Алексей Докучаев

    тебе во все три глаза нассали? включая шоколадный? ручку-то шаловливую, п. крашенный, в оффсайд запихал, а ему по ножке его эпилированной отмечали.

    01.11.2025

  • Grande Rusia

    Деньги не пахнут

    01.11.2025

  • valdemar kuznetsov

    НЕ ОЧЕНЬ ЗРЕЛИЩНЫЙ ФУТБОЛ --НО ВСЕ ТАКИ ТРИ ОЧКА зЕНИТА --пОЗДРАВЛЯЕМ

    01.11.2025

  • Никто62

    2 гол 100% офсайд даже линии нарисовали и там офсайд

    01.11.2025

  • analytica

    Себе в глаза нафурьте, господин "Страна, которая все видит."

    01.11.2025

  • Дима Питерский

    Офсайда нет, придурок!

    01.11.2025

  • analytica

    Линии я вижу, но если их убрать, то Мостовой кажется в офсайде. Так что должно было быть 1:0. У Локо не было никаких шансов.

    01.11.2025

  • EasyRider_SM

    а что это за второй гол такой чудный ? офсайд чуть-чуть не считается для бомжарни ? страна вся видит , а им ссы в глаза - божья роса

    01.11.2025

  • Алексей Докучаев

    Шоколадный глаз и здесь в оффсайде. Недопохищенный ля.

    01.11.2025

    Андрей Мостовой
    РПЛ
    ФК Зенит
    ФК Локомотив (Москва)
