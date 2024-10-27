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«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» встретится с «Локомотивом» встретятся в 13-м туре РПЛ 27 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Зенит» примет «Локомотив» в 13-м туре чемпионата России в воскресенье, 27 октября. Матч на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начинается в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру лидеров РПЛ покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте федерального канала machtv.ru. Также трансляция из Санкт-Петербурга доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне эфира федерального канала, при условии подписки на стриминговый сервис).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию центрального матча тура РПЛ. Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Локомотив» также можно отслеживать в нашем матч-центре и ленте новостях.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

После 12 туров «Зенит» занимает второе место с 29 очками, отставая от лидера «Краснодара» на один балл. Железнодорожники идут на третьей строчке с 27 очками.

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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