Премьер-лига (РПЛ).
1 ноября, 17:45

«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 1 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» и «Локомотив» сыграют в 14-м туре РПЛ в субботу, 1 ноября. Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» начинается в 20.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Локомотив

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча зенитовцев и железнодорожников. Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Локомотив» также изучайте в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Игру «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире показывают телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 19.45 мск, за полчаса до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

«Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» после 13 туров чемпионата России занимал четвертое место с 26 очками, предыдущим соперником сине-бело-голубых было московское «Динамо» (2:1). У «Локомотива» — 27 очков и вторая строчка, в предыдущем туре красно-зеленые сыграли вничью с «Акроном» (1:1).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Материалы сюжета РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
«Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
