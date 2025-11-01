«Зенит» — «Локомотив»: Педро вывел сине-бело-голубых вперед на 9-й минуте

ivan.wanix

Счастливчикам из Локомотива прилетела "ответочка" ((( С ЦСКА даже близко не наиграли и на 1-0, но обоссались от успеха. А сейчас в равной игре им вбивает в... Педро. А если бы пидерским политпроектом занимался не тупорылый Семак с престарелым Медведевым, они бы (для подстраховки) купили бы ещё Педриньо!!Ё 2-0 эти дырявые паровозы вжизнь не отыграют ;-((( А так лохи из Локомотива могут и сравнять: с их-то счастливой планидой ;-)

