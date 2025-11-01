1 ноября, 20:28
«Зенит» вышел вперед в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 1:0.
На 9-й минуте счет открыл Педро, который пробил в дальний угол ворот соперника после передачи Максима Глушенкова.
Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».
Алло, это Володька
топчик Педро
01.11.2025
ivan.wanix
Надеюсь ;-)
01.11.2025
lancetfish
Уверен, они твою шутку оценили.
01.11.2025
ivan.wanix
Передаю :-). Ты смешной, пидЕр )
01.11.2025
lancetfish
Ну хорошо, что по существу замечаний нет. ПидЕрам в зеркале передавай привет.
01.11.2025
ivan.wanix
ПидЕров в зеркале видишь только ты ) Русский - не родной? ;-)
01.11.2025
lancetfish
Кто-то белочек, а кто-то и пидЕров в зеркале видет.
01.11.2025
ivan.wanix
В чём я его потерял?! Что назвал белое - белым, а чёрное - чёрным?!
01.11.2025
lancetfish
Празник праздником, но человеческий облик терять не стоит.
01.11.2025
ivan.wanix
Счастливчикам из Локомотива прилетела "ответочка" ((( С ЦСКА даже близко не наиграли и на 1-0, но обоссались от успеха. А сейчас в равной игре им вбивает в... Педро. А если бы пидерским политпроектом занимался не тупорылый Семак с престарелым Медведевым, они бы (для подстраховки) купили бы ещё Педриньо!!Ё 2-0 эти дырявые паровозы вжизнь не отыграют ;-((( А так лохи из Локомотива могут и сравнять: с их-то счастливой планидой ;-)
01.11.2025
Forward-72
Сборная Бразилия против сборной России. Болеем за РОССИЮ!!!
01.11.2025