1 ноября, 20:28

«Зенит» — «Локомотив»: Педро вывел сине-бело-голубых вперед на 9-й минуте

Алина Савинова

«Зенит» вышел вперед в матче 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» — 1:0.

На 9-й минуте счет открыл Педро, который пробил в дальний угол ворот соперника после передачи Максима Глушенкова.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Локомотив
11

  • Алло, это Володька

    топчик Педро

    01.11.2025

  • ivan.wanix

    Надеюсь ;-)

    01.11.2025

  • lancetfish

    Уверен, они твою шутку оценили.

    01.11.2025

  • ivan.wanix

    Передаю :-). Ты смешной, пидЕр )

    01.11.2025

  • lancetfish

    Ну хорошо, что по существу замечаний нет. ПидЕрам в зеркале передавай привет.

    01.11.2025

  • ivan.wanix

    ПидЕров в зеркале видишь только ты ) Русский - не родной? ;-)

    01.11.2025

  • lancetfish

    Кто-то белочек, а кто-то и пидЕров в зеркале видет.

    01.11.2025

  • ivan.wanix

    В чём я его потерял?! Что назвал белое - белым, а чёрное - чёрным?!

    01.11.2025

  • lancetfish

    Празник праздником, но человеческий облик терять не стоит.

    01.11.2025

  • ivan.wanix

    Счастливчикам из Локомотива прилетела "ответочка" ((( С ЦСКА даже близко не наиграли и на 1-0, но обоссались от успеха. А сейчас в равной игре им вбивает в... Педро. А если бы пидерским политпроектом занимался не тупорылый Семак с престарелым Медведевым, они бы (для подстраховки) купили бы ещё Педриньо!!Ё 2-0 эти дырявые паровозы вжизнь не отыграют ;-((( А так лохи из Локомотива могут и сравнять: с их-то счастливой планидой ;-)

    01.11.2025

  • Forward-72

    Сборная Бразилия против сборной России. Болеем за РОССИЮ!!!

    01.11.2025

