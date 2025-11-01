«Зенит» — «Локомотив»: питерцы ведут 1:0 после первого тайма

«Зенит» обыгрывает «Локомотив» по итогам первого тайма матча 14-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 9-й минуте с передачи Максима Глушенкова забил Педро.

Сине-бело-голубые нанесли 3 удара в створ ворот соперника, на счету московской команды один удар в створ.

В концовке первого тайма по предупреждению получили нападающий питерцев Густаво Мантуан и полузащитник железнодорожников Алексей Батраков, который из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».