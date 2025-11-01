1 ноября, 21:07
«Зенит» обыгрывает «Локомотив» по итогам первого тайма матча 14-го тура чемпионата России — 1:0.
Гол на 9-й минуте с передачи Максима Глушенкова забил Педро.
Сине-бело-голубые нанесли 3 удара в створ ворот соперника, на счету московской команды один удар в створ.
В концовке первого тайма по предупреждению получили нападающий питерцев Густаво Мантуан и полузащитник железнодорожников Алексей Батраков, который из-за перебора желтых карточек пропустит следующий матч.
Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».