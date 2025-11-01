«Зенит» и «Локомотив» встретятся в 14-м туре чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Бывший полузащитник «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко и музыкант Вячеслав Малежик в конкурсе прогнозистов «СЭ» назвали вероятный исход матча лидеров РПЛ.

Максим Деменко выбрал вариант с победой хозяев со счетом 2:1 и сказал: «Локомотив» хорошо идет, недавно был на первом месте. Но «Зенит» умеет собираться на такие важные матчи».

Вячеслав Малежик прогнозирует ничью 2:2 и заметил: «В гостях «Локомотиву» будет тяжело, но, надеюсь, он забьет свои мячи».

Комментатор Дмитрий Губерниев также сделал прогноз на матч. По его словам, шансы соперников равны.

«Чемпионские амбиции будут показывать оба клуба. Если для «Зенита» это не в новинку, пусть он сейчас и пытается только лишь вернуть себе чемпионство, то это поколение «Локомотива» в принципе не знает, что есть такое. Но шансы на победу равны. Это игра достойных соперников. У кого нервы окажутся крепче, тот и победит. Не скажу, что кто-то из команд — фаворит. Есть проблемы у «Зенита» определенные. Посмотрим, насколько сможет «Локомотив» играть в свою игру и не задрожать против сильной команды. Думаю, что матч будет боевой и победит тот, кто лучше готов на данный момент», — сказал Губерниев «СЭ».

Букмекеры считают «Зенит» явным фаворитом игры с «Локо»: коэффициент на победу команды из Санкт-Петербурга составляет 1.52, на ничью — 4.50, на победу москвичей — 5.90.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».