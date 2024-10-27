«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

У сине-бело-голубых в этой встрече отличился Андрей Мостовой. Гол железнодорожников забил Алексей Батраков.

«Зенит» прервал пятиматчевую победную серию во всех турнирах. Питерцы набрали 30 очков, но остались на второй позиции в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. При этом у «быков» еще одна игра в запасе. «Локомотив» с 28 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем матче чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга сыграет против махачкалинского «Динамо», а красно-зеленые встретятся с «Рубином». Обе игры пройдут 2 ноября.