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«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в Санкт-Петербурге

Алина Савинова
27 октября. «Зенит» и «Локомотив» не смогли определить победителя в матче РПЛ (1:1).
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата России — 1:1. Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

У сине-бело-голубых в этой встрече отличился Андрей Мостовой. Гол железнодорожников забил Алексей Батраков.

«Зенит» прервал пятиматчевую победную серию во всех турнирах. Питерцы набрали 30 очков, но остались на второй позиции в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. При этом у «быков» еще одна игра в запасе. «Локомотив» с 28 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем матче чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга сыграет против махачкалинского «Динамо», а красно-зеленые встретятся с «Рубином». Обе игры пройдут 2 ноября.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:1
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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