1 ноября, 22:16

«Зенит» нанес «Локомотиву» первое поражение в этом сезоне РПЛ

Алина Савинова
Педро и Вильмар Барриос.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» обыграл «Локомотив» в домашнем матче 14-го тура чемпионата России — 2:0.

Автором первого гола стал Педро. 19-летний бразилец отличился на 9-й минуте с передачи Максима Глушенкова. На 90+1-й минуте преимущество хозяев увеличил Андрей Мостовой, которому ассистировал Александр Ерохин.

«Зенит» одержал четвертую победу подряд во всех турнирах. Сине-бело-голубые набрали 29 очков и вышли на второе место в таблице РПЛ, «Локомотив» с 27 баллами опустился на четвертую строчку. Московская команда впервые в этом сезоне проиграла в чемпионате России.

В следующем туре РПЛ питерцы на выезде сыграют против «Крыльев Советов», а железнодорожники дома встретятся с «Оренбургом». Оба матча пройдут 9 ноября.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; Педро и&nbsp;Вильмар Барриос после гола в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo; (2:0) 1&nbsp;ноября.Глушенков, Педро, Ерохин раскачали оборону «Локо» — и «Зенит» забрал победу. Куда пропал Батраков?
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Локомотив
