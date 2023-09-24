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Сегодня, 18:30

Гол Тикнизяна принес «Локомотиву» победу над «Зенитом»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Зенит» проиграл «Локомотиву» — 1:2.
Фото ФК «Локомотив»
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«Зенит» дома проиграл «Локомотиву» в матче 9-го тура чемпионата России — 1:2. Встреча прошла на «Газпром Арене».

Первый гол в матче забил нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра на 22-й минуте с передачи Вячеслава Караваева.

На 59-й минуте счет сравнял полузащитник железнодорожников Максим Глушенков. Он вышел на поле на 56-й минуте, заменив Антона Миранчука.

На 90+1-й минуте защитник «Локомотива» Наир Тикнизян забил победный гол с передачи Глушенкова.

В концовке игры между командами случилась потасовка, по итогам которой Тикнизян получил вторую желтую карточку.

«Зенит» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 15 очками поднялся на шестую строчку.

Следующий матч в РПЛ команда из Санкт-Петербурга проведет 30 сентября на выезде против «Оренбурга», а «Локо» в этот же день примет «Пари НН».

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Локомотив
Источник: Таблица РПЛ
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
12
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