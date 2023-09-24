Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

«Зенит» — «Локомотив»: прямая трансляция матча РПЛ

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 24 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Рифат Жемалетдинов («Локомотив»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

«Зенит» на своем поле примет «Локомотив» в матче 9-го тура чемпионата России 24 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Зенит» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 16.00 мск. За играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно следить на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Сине-бело-голубые занимают 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, в их активе 17 очков, железнодорожники — на 8-й строчке с 12-ю баллами.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

РПЛ: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Читайте также
Костомаров рассказал, что ему может потребоваться еще одна операция на руке
Лайшев: «Любим Валиеву, но вряд ли дождемся справедливого решения CAS»
Лавров: Россия уважает целостность Украины при соблюдении декларации 1991 года
Times рассказала о дезертирстве сержанта ВСУ после отказа командования лечить его руку
Юрист Соловьев рассказал о сокращении пенсии при ошибке в расчетах
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
«Пари НН» — «Оренбург»: видео голов матча
РПЛ: «Зенит» — «Локомотив», «Ростов» — ЦСКА и другие матчи 9-го тура
«Оренбург» впервые проиграл под руководством Деограсии, уступив «Пари НН»
Дзюбу освистали при объявлении состава «Локомотива» перед матчем с «Зенитом»
Бонгонда: «Чувствую себя одним из лучших футболистов «Спартака», но завтра все может поменяться»
«Пари НН» — «Оренбург»: Боселли увеличил преимущество хозяев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Локомотив»: Изидор и Дзюба выйдут в старте

«Ростов» анонсировал матч с ЦСКА в стиле фильма «Бумер»