«Зенит» — «Локомотив»: Вендел, Клаудиньо и Батраков выйдут на поле с первых минут, Соболев — в запасе

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 13-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Севикян.

Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев остался в запасе на игру с железнодорожниками.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».