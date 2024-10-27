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Сегодня, 18:23

«Зенит» — «Локомотив»: Вендел, Клаудиньо и Батраков выйдут на поле с первых минут, Соболев — в запасе

Алина Савинова
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 13-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Алип, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра, Лусиано.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Сильянов, Ньямси, Монтес, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Севикян.

Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев остался в запасе на игру с железнодорожниками.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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