1 ноября, 19:06
«Зенит» и «Локомотив» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.
Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что защитник Евгений Морозов, полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Дмитрий Воробьев пропустят игру по медицинским показаниям.
«Зенит»: Адамов, Мантуан, Дркушич, Нино, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон, Глушенков, Педро, Луис Энрике.
Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Эракович, Вега, Мостовой, Михайлов, Ерохин, Кондаков, Лусиано, Соболев, Шилов.
«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Ненахов, Фассон, Баринов, Пруцев, Карпукас, Батраков, Руденко, Комличенко.
Запасные: Веселов, Лантратов, Рамирес, Погостнов, Бакаев, Салтыков, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Мялковский.
Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу, 1 ноября и начнется в 20.15 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
«Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ с 27 очками, «Зенит» идет на четвертой строчке с 26 очками.
Vitamin007
Паровоз раздавит это ничтожество!!!
01.11.2025
Пень Джаб.UA*
Комля это похороны паровоза
01.11.2025
Vitamin007
бразилия-Россия! газпром- позорище!!!
01.11.2025
Jean4
Он и не отпускает, наоборот, последнее время только нагоняет лидеров.
01.11.2025
Friend of Misery
У Локо- 9 россиян в составе, у Зенита- 2...
01.11.2025
Лунев Лунев
а что с Воробьевым?
01.11.2025