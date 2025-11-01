«Зенит» — «Локомотив»: Жерсон, Батраков и Комличенко в старте, Воробьев пропустит матч

«Зенит» и «Локомотив» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ. Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что защитник Евгений Морозов, полузащитник Сергей Пиняев и нападающий Дмитрий Воробьев пропустят игру по медицинским показаниям. «Зенит»: Адамов, Мантуан, Дркушич, Нино, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон, Глушенков, Педро, Луис Энрике. Запасные: Латышонок, Кержаков, Горшков, Эракович, Вега, Мостовой, Михайлов, Ерохин, Кондаков, Лусиано, Соболев, Шилов. «Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Ньямси, Ненахов, Фассон, Баринов, Пруцев, Карпукас, Батраков, Руденко, Комличенко. Запасные: Веселов, Лантратов, Рамирес, Погостнов, Бакаев, Салтыков, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Мялковский. Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу, 1 ноября и начнется в 20.15 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. «Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ с 27 очками, «Зенит» идет на четвертой строчке с 26 очками. «Зенит» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

