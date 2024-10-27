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Сегодня, 08:45

«Зенит» — «Локомотив»: трансляция матча РПЛ начнется в 19.30

«Зенит» проведет матч с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ 27 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Вендел и Сергей Пиняев: «Зенит» примет «Локомотив» в Санкт-Петербурге.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Зенит» проведет матч с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ в воскресенье, 27 октября, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Игру «Зенит» — «Локомотив» в прямом эфире будут показывать телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется за час до стартового свистка. Также ретранслировать главный матч тура в прямом эфире будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров РПЛ. Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Локомотив» также будут доступны в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
27 окт, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

В 12 турах РПЛ «Зенит» набрал 29 очков и занимал 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Локомотив» с 27 очками шел третьим.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)

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