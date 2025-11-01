«Зенит» примет «Локомотив» в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 1 ноября. Игра будет проходить на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

01 ноября, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча лидеров РПЛ. Следить за основными событиями и результатом игры «Зенит» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч петербуржцев и москвичей будет показывать канал и сайт «Матч ТВ» (matchtv.ru), а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» (в окне федерального телеэфира).

В 13 турах РПЛ «Зенит» набрал 26 очков, «Локомотив» — 27. В 13-м туре зенитовцы победили московское «Динамо» — 2:1, а железнодорожники сыграли вничью с «Акроном» — 1:1.