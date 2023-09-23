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Сегодня, 16:30

«Зенит» — «Локомотив»: время начала и где смотреть матч РПЛ

Канал «Матч Премьер» покажет прямую трансляцию игры РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 24 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболисты Артем Дзюба и Вильмар Барриос.
Артем Дзюба и Вильмар Барриос (справа).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Зенит» на своем поле в Санкт-Петербурге сыграет с «Локомотивом» в матче девятого тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи РПЛ можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Телеканал «Матч Премьер» покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Зенит» — «Локомотив» 24 сентября. Начало — в 16.00.

Команда тренера Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. Московская команда под руководством Михаила Галактионова набрала 12 баллов, располагаясь на восьмой строчке.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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