«Зенит» на своем поле в Санкт-Петербурге сыграет с «Локомотивом» в матче девятого тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи РПЛ можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Телеканал «Матч Премьер» покажет в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Зенит» — «Локомотив» 24 сентября. Начало — в 16.00.

Команда тренера Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. Московская команда под руководством Михаила Галактионова набрала 12 баллов, располагаясь на восьмой строчке.

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