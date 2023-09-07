«Зенит» может арендовать Изидора у «Локомотива» с обязательным правом выкупа за 6 миллионов евро

По информации «СЭ», нападающий «Локомотива» Вилсон Изидор может быть арендован «Зенитом» до конца сезона с обязательным правом выкупа.

Общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.

Ранее агент 23-летнего француза Гарольд Ичбиа подтвердил, что футболист может продолжить карьеру в «Зените».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года, контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2026 года.

Игрок забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за железнодорожников во всех турнирах.