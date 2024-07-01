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Сегодня, 12:13

«Зенит» может купить Кордобу у «Краснодара» за 12 миллионов евро

Виктория Кравченко
Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»
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Форвард «Краснодара» Джон Кордоба может перейти в «Зенит» этим летом, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, «Краснодар» готов продать колумбийца за 12 миллионов евро. Сам футболист не против стать игроком «Зенита».

Кордоба играет в «Краснодаре» с июля 2021 года, когда перешел из «Герты». Тогда российский клуб заплатил 20 миллионов евро за трансфер.

В сезоне-2023/24 РПЛ форвард провел 27 матчей за «Краснодар», забил 15 голов и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» истекает в июне 2025-го года.

В прошлом сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом «России», «Краснодар» занял второе место.

Джон Кордоба
ФК Зенит
13
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