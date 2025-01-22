«Зенит» может объявить об уходе Клаудиньо в среду или четверг

Как стало известно «СЭ», о переходе Клаудиньо объявят сегодня, в среду, или завтра, в четверг. Трансфер состоится, если у сторон не возникнет разногласий на финальной стадии переговоров, которые еще продолжаются.

Ранее появилась информация, что 27-летний бразилец в последний момент отказался от предложения «Палмейраса» и согласился на переход в катарский «Аль-Садд».

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. С того момента он провел за команду 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 17 миллионов евро.