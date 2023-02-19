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Сегодня, 14:03

«Зенит» может подписать Коваленко вместо Кузяева

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«Зенит» рассматривает кандидатуру полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, сообщает «Чемпионат».

По информации издания, 19-летний россиянин рассматривается «Зенитом» как один из основных вариантов усиления команды на случай, если хавбек Далер Кузяев примет решение не продлевать контракт. Действующее соглашение 30-летнего российского футболиста с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года. Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник хочет играть в Европе, поэтому отказывается подписывать новый контракт с петербургской командой.

По информации «СЭ», сине-бело-голубые в качестве замены Кузяеву также рассматривают полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Коваленко, права на которого принадлежат «Сочи», выступает за «Крылья Советов». В текущем сезоне РПЛ он провел 17 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. В групповом этапе ФОНБЕТ Кубка России футболист сыграл 3 матча и забил 1 гол.

ФК Зенит
ФК Сочи
Александр Коваленко
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