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Сегодня, 16:10

«Зенит» может стать чемпионом даже в случае ничьей со «Спартаком»

Кирилл Бурдаков
Статистик
«Зенит» — «Спартак».
Фото Александр Федоров
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В матче 25-го тура чемпионата России «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (5:1) и приблизился к пятой подряд победе в премьер-лиге. С большей долей вероятности команда Сергея Семака может обеспечить себе золото в домашнем матче со «Спартаком», который состоится в следующем туре.

Зенитовцы станут чемпионами 7 мая, если:

— победят красно-белых, а «Ростов» наберет менее четырех очков в матчах со «Спартаком» (сегодня) и «Факелом» (6 мая);
— сыграют вничью со «Спартаком», который перед этим поделит очки с «Ростовом». При этом команда Валерия Карпина уступит «Факелу». В таком случае «Зенит» оторвется от преследователей на 12 очков, имея преимущество по личным встречам.

На данный момент «Зенит» набрал 61 очко в 25 матчах. У идущего вторым «Ростова» 49 очков.

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ФК Зенит
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