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24 апреля, 22:39

«Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком». Вот возможный расклад

Отдел футбола «СЭ»
«Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком».
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Игра 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак», которая состоится в Санкт-Петербурге 7 мая, может стать золотой для сине-бело-голубых.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Это произойдет в случае, если 29 апреля в 25-м туре «Зенит» победит в гостях «Крылья», а «Спартак» в тот же день возьмет дома три очка у «Ростова». Тогда к очной встрече принципиальнейшие соперники из двух столиц подойдут с разницей в десять очков в пользу команды Сергея Семака, так что ее успех доведет преимущество до 13-ти. Это сделает невский клуб недосягаемым для всех за четыре тура до финиша.

На этой дистанции по набранным очкам «Зенит» теоритически может догнать «Ростов». Но по регламенту чемпионата России-2022/23 в этом случае первым критерием определения мест являются личные встречи — на «Газпром Арене» сине-бело-голубые выиграли у дончан (3:1), а на выезде сделали нулевую ничью.

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

24

18

4

2

60-12

58

2

Ростов

24

14

7

3

43-31

49

3

Спартак

24

14

6

4

54-31

48

4

ЦСКА

24

13

6

5

43-22

45

5

Ахмат

24

12

4

8

35-30

40

6

Динамо

24

11

6

7

43-33

39

7

Краснодар

24

11

5

8

52-40

38

8

Оренбург

24

11

3

10

47-48

36

9

Сочи

24

9

4

11

32-44

31

10

Локомотив

24

8

5

11

37-41

29

11

Урал

24

7

4

13

26-40

25

12

Крылья Советов

24

6

7

11

24-35

25

13

Пари Нижний Новгород

24

6

4

14

27-48

22

14

Факел

24

2

12

10

29-45

18

15

Химки

24

4

5

15

23-52

17

16

Торпедо М

24

3

4

17

18-41

13
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
33
12
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