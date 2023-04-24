«Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком». Вот возможный расклад

24 апреля, 22:39
Игра 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак», которая состоится в Санкт-Петербурге 7 мая, может стать золотой для сине-бело-голубых.
Это произойдет в случае, если 29 апреля в 25-м туре «Зенит» победит в гостях «Крылья», а «Спартак» в тот же день возьмет дома три очка у «Ростова». Тогда к очной встрече принципиальнейшие соперники из двух столиц подойдут с разницей в десять очков в пользу команды Сергея Семака, так что ее успех доведет преимущество до 13-ти. Это сделает невский клуб недосягаемым для всех за четыре тура до финиша.
На этой дистанции по набранным очкам «Зенит» теоритически может догнать «Ростов». Но по регламенту чемпионата России-2022/23 в этом случае первым критерием определения мест являются личные встречи — на «Газпром Арене» сине-бело-голубые выиграли у дончан (3:1), а на выезде сделали нулевую ничью.
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
24
|
18
|
4
|
2
|
60-12
|
58
|
2
|
Ростов
|
24
|
14
|
7
|
3
|
43-31
|
49
|
3
|
Спартак
|
24
|
14
|
6
|
4
|
54-31
|
48
|
4
|
ЦСКА
|
24
|
13
|
6
|
5
|
43-22
|
45
|
5
|
Ахмат
|
24
|
12
|
4
|
8
|
35-30
|
40
|
6
|
Динамо
|
24
|
11
|
6
|
7
|
43-33
|
39
|
7
|
Краснодар
|
24
|
11
|
5
|
8
|
52-40
|
38
|
8
|
Оренбург
|
24
|
11
|
3
|
10
|
47-48
|
36
|
9
|
Сочи
|
24
|
9
|
4
|
11
|
32-44
|
31
|
10
|
Локомотив
|
24
|
8
|
5
|
11
|
37-41
|
29
|
11
|
Урал
|
24
|
7
|
4
|
13
|
26-40
|
25
|
12
|
Крылья Советов
|
24
|
6
|
7
|
11
|
24-35
|
25
|
13
|
Пари Нижний Новгород
|
24
|
6
|
4
|
14
|
27-48
|
22
|
14
|
Факел
|
24
|
2
|
12
|
10
|
29-45
|
18
|
15
|
Химки
|
24
|
4
|
5
|
15
|
23-52
|
17
|
16
|
Торпедо М
|
24
|
3
|
4
|
17
|
18-41
|
13