«Зенит» может стать чемпионом в матче со «Спартаком». Вот возможный расклад

Игра 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак», которая состоится в Санкт-Петербурге 7 мая, может стать золотой для сине-бело-голубых.

Это произойдет в случае, если 29 апреля в 25-м туре «Зенит» победит в гостях «Крылья», а «Спартак» в тот же день возьмет дома три очка у «Ростова». Тогда к очной встрече принципиальнейшие соперники из двух столиц подойдут с разницей в десять очков в пользу команды Сергея Семака, так что ее успех доведет преимущество до 13-ти. Это сделает невский клуб недосягаемым для всех за четыре тура до финиша.

На этой дистанции по набранным очкам «Зенит» теоритически может догнать «Ростов». Но по регламенту чемпионата России-2022/23 в этом случае первым критерием определения мест являются личные встречи — на «Газпром Арене» сине-бело-голубые выиграли у дончан (3:1), а на выезде сделали нулевую ничью.