«Зенит» может стать чемпионом в воскресенье в матче со «Спартаком»

Сегодня, 20:57
В воскресенье, 7 мая, в 26-м туре «Зенит» (61 очко) примет «Спартак» (49 очков) в Санкт-Петербурге. В этой встрече команда Сергея Семака может оформить чемпионский титул.
В субботу «Ростов» проиграл «Факелу», у команды Валерия Карпина осталось 50 очков.
«Зенит» станет чемпионом в воскресенье (7 мая), если:
— победит «Спартак»,
— сыграет вничью со «Спартаком», ЦСКА (48 очков) не победит «Оренбург».
16:30 ЦСКА — «Оренбург»
18:00 «Зенит» — «Спартак»
|
№
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
O
|
1
|
Зенит
|
25
|
19
|
4
|
2
|
65-13
|
61
|
2
|
Ростов
|
26
|
14
|
8
|
4
|
44-34
|
50
|
3
|
Спартак
|
25
|
14
|
7
|
4
|
55-32
|
49
|
4
|
ЦСКА
|
25
|
14
|
6
|
5
|
46-23
|
48