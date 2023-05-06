«Зенит» может стать чемпионом в воскресенье в матче со «Спартаком»

В воскресенье, 7 мая, в 26-м туре «Зенит» (61 очко) примет «Спартак» (49 очков) в Санкт-Петербурге. В этой встрече команда Сергея Семака может оформить чемпионский титул. В субботу «Ростов» проиграл «Факелу», у команды Валерия Карпина осталось 50 очков. «Зенит» станет чемпионом в воскресенье (7 мая), если: — победит «Спартак», — сыграет вничью со «Спартаком», ЦСКА (48 очков) не победит «Оренбург». Положение команд перед матчами воскресенья 16:30 ЦСКА — «Оренбург»

18:00 «Зенит» — «Спартак» № Команда И В Н П М O 1 Зенит 25 19 4 2 65-13 61 2 Ростов 26 14 8 4 44-34 50 3 Спартак 25 14 7 4 55-32 49 4 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48