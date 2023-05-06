КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:57

«Зенит» может стать чемпионом в воскресенье в матче со «Спартаком»

«Зенит» может стать чемпионом в воскресенье.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Telegram Дзен

В воскресенье, 7 мая, в 26-м туре «Зенит» (61 очко) примет «Спартак» (49 очков) в Санкт-Петербурге. В этой встрече команда Сергея Семака может оформить чемпионский титул.

В субботу «Ростов» проиграл «Факелу», у команды Валерия Карпина осталось 50 очков.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

«Зенит» станет чемпионом в воскресенье (7 мая), если:

— победит «Спартак»,

— сыграет вничью со «Спартаком», ЦСКА (48 очков) не победит «Оренбург».

Положение команд перед матчами воскресенья

16:30 ЦСКА — «Оренбург»
18:00 «Зенит» — «Спартак»

Команда

И

В

Н

П

М

O

1

Зенит

25

19

4

2

65-13

61

2

Ростов

26

14

8

4

44-34

50

3

Спартак

25

14

7

4

55-32

49

4

ЦСКА

25

14

6

5

46-23

48

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2022-2023/
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
15
26
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин — снова самый популярный в НХЛ. Болельщики голосуют за него деньгами
Матч «Зенит» — «Спартак» может стать золотым для Питера. Но «Ростов» против
Источник сообщил о задержании второго подозреваемого в покушении на Прилепина
Раскрывших покушение на Прилепина полицейских представят к награде
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
«Ахмат» повторил клубный рекорд по количеству забитых голов
Титов: «Спартак» может победить «Зенит», несмотря на все превосходство»
Кавазашвили: «Если «Зенит» возьмет верх, то руководство «Спартака» просто их поздравит из-за доброго отношения»
Губернатора Воронежской области поздравил Евсеева и «Факел» с победой над «Ростовом»
«Зенит» в случае чемпионства получит золотые медали и кубок после матча со «Спартаком»
РПЛ: «Зенит» — «Спартак», ЦСКА — «Оренбург» и другие матчи 26-го тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» обыграл «Ростов» в первом матче под руководством Евсеева

РПЛ: «Зенит» — «Спартак», ЦСКА — «Оренбург» и другие матчи 26-го тура