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Сегодня, 11:00

«Зенит» может в октябре сыграть в Минске

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Игроки «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает возможность проведения товарищеского матча с минским «Динамо».

Игра может пройти в столице Белоруссии в октябре во время паузы на матчи сборных. Точная дата пока не определена и не согласована сторонами.

В качестве места проведения встречи рассматривается новая арена — Национальный футбольный стадион, вместимость которого составит 33 000 зрителей. Его ввод в эксплуатацию намечен на осень.

«Динамо» возглавляет 48-летний Вадим Скрипченко, который работал главным тренером в трех российских клубах. В конце августа минчане проведут два матча против бельгийского «Андерлехта» за право попасть в групповой этап Лиги Европы.

ФК Динамо (Минск)
ФК Зенит
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