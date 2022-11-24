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24 ноября, 13:10

«Зенит» намерен подписать защитника «Црвены Звезды» Эраковича

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Зенит» интересуется защитником «Црвены Звезды» Страхиньей Эраковичем, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 21-летний серб является приоритетной целью для клуба из Санкт-Петербурга на зимнее трансферное окно.

При этом в «Црвене Звезде» рассчитывают, что футболист успешно выступит на ЧМ-2022, и хотят получить за него 14 миллионов евро.

Эракович — воспитанник «Црвены Звезды». В сезоне-2022/23 он провел за команду 28 матчей и сделал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-rakovich-ostaetsya-prioritetnoj-zimnej-tsel-yu-zenita/
Футбол
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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