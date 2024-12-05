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Сегодня, 12:37

«Зенит» намерен трудоустроить Ду Кейроса в аренду до начала зимних сборов

Даниил Аршавский
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«Зенит» ищет варианты трудоустройства бразильского полузащитника клуба Ду Кейроса, сообщает издание «Евро-Футбол.Ру».

Агенты предлагают услуги 24-летнего футболиста клубам из Серии А. Кроме того, петербургский клуб может вновь отправить бразильца в аренду, ранее бразильский «Гремио» досрочно расторг арендное соглашение с хавбеком.

Хавбек присоединился к сине-бело-голубым в 2023 году, подписав контракт до лета 2028 года. За 15 матчей в составе «Зенита» Ду Кейрос забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Ду Кейрос
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