«Зенит» направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Как стало известно «СЭ», «Зенит» направил в Турцию гуманитарный груз для пострадавших от сильнейшего землетрясения, которое произошло в начале февраля.

В число получателей помощи сине-бело-голубых в основном вошли спортивные школы провинции Хатай и города Искендерун на юго-востоке страны. Чемпион России передал предметы первой необходимости, детские вещи, разнообразную спортивную форму и продовольственные товары.

По последним данным, число погибших от землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек.