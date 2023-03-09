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Сегодня, 16:15

«Зенит» направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Зенит» направил в Турцию гуманитарный груз для пострадавших от сильнейшего землетрясения, которое произошло в начале февраля.

В число получателей помощи сине-бело-голубых в основном вошли спортивные школы провинции Хатай и города Искендерун на юго-востоке страны. Чемпион России передал предметы первой необходимости, детские вещи, разнообразную спортивную форму и продовольственные товары.

По последним данным, число погибших от землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек.

Гуманитарную помощь Турции от ЦСКА. ЦСКА отправил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
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РПЛ
ФК Зенит
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