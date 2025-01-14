«Зенит» назвал состав на тренировочные сборы в Катаре

Сегодня, 11:25
«Зенит» опубликовал состав на первые тренировочные сборы в Катаре перед возобновлением сезона-2024/25.
В состав сине-бело-голубых вошли 30 футболистов. 14 января команда вылетела в Доху.
Вратари: Михаил Кержаков, Евгений Латышонок, Денис Адамов, Давид Бязров
Защитники: Вячеслав Караваев, Сергей Волков, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Родригао, Нино, Дмитрий Чистяков, Дуглас Сантос, Юрий Горшков, Сергей Чернов, Александр Тарасов
Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дмитрий Васильев, Александр Ерохин, Ильзат Ахметов, Густаво Мантуан, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Ду Кейрос
Нападающие: Александр Соболев, Матео Кассьерра, Лусиано, Артур, Константин Воинков
«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах. Сине-бело-голубые по дополнительным показателям уступают «Краснодару», который лидирует в чемпионате России.