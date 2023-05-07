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РПЛ

Сегодня, 13:15

«Зенит» не будет награжден после матча со «Спартаком» в случае досрочной победы в РПЛ

Руслан Минаев
Церемония чествования «Зенита» в чемпионате-2021/22 прошла 7 мая после игры с «Химками».
Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»
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«Зенит» не будет награжден медалями и кубком в случае досрочной победы в чемпионате России после игры со «Спартаком» в 26-м туре РПЛ. Об этом заявил президент Российской премьер-лиги Александр Алаев.

«Сегодня по согласованию с футбольным клубом «Зенит» было принято решение: в случае победы над «Спартаком» и досрочного завоевания чемпионства провести церемонию награждения команды 13 мая на домашнем матче с «Краснодаром», — приводит matchtv.ru слова Алаева.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Начало игры в 18.00 по московскому времени.

«Зенит» досрочно станет чемпионом в случае победы над «Спартаком» или ничьей при условии потери очков ЦСКА в домашнем матче с «Оренбургом».

Команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице РПЛ с 61 очком после 25 игр. Далее идут «Ростов» (50 очков, 26 матчей), «Спартак» (49, 25) и ЦСКА (48, 25).

Источник: matchtv.ru
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Алаев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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