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Сегодня, 20:20

«Зенит» не будет подписывать свободных агентов в ближайшее время

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансферную кампанию команды.

— Какую оценку дадите летней трансферной кампании «Зенита»?

— Оценку трансферной кампании дадут результаты сезона, — сказал Медведев. — Мы все наши планы реализовали.

— Еще есть возможность подписать свободных агентов. «Зенит» будет пользоваться этой возможностью?

— Нет, не будем.

В летнее трансферное окно петербуржцы приобрели Александра Соболева, Евгения Латышонка, Максима Глушенкова, Лусиано Гонду, Юрия Горшкова и Сергея Волкова.

ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)

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