«Зенит» не будет подписывать свободных агентов в ближайшее время

Сегодня, 20:20
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансферную кампанию команды.
— Какую оценку дадите летней трансферной кампании «Зенита»?
— Оценку трансферной кампании дадут результаты сезона, — сказал Медведев. — Мы все наши планы реализовали.
— Еще есть возможность подписать свободных агентов. «Зенит» будет пользоваться этой возможностью?
— Нет, не будем.
В летнее трансферное окно петербуржцы приобрели Александра Соболева, Евгения Латышонка, Максима Глушенкова, Лусиано Гонду, Юрия Горшкова и Сергея Волкова.