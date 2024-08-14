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Сегодня, 12:55

«Зенит» не делал нового предложения «Спартаку» по трансферу Соболева

Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По данным колумниста «СЭ» Ильи Казакова, информация о том, что «Зенит» сделал новое предложение по трансферу нападающего «Спартака» Александра Соболева, не соответствует действительности.

14 августа инсайдер Иван Карпов сообщил, что сине-бело-голубые предложат за форварда 10-12 миллионов евро.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит».

Александр Соболев. Тупик Соболева: перед кем извиняться форварду «Спартака». И главное — за что? Колонка Казакова
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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