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Сегодня, 15:00

«Зенит» не хочет отпускать Сутормина в ЦСКА из-за нежелания усиливать конкурентов

Артем Бухаев
Корреспондент
Алексей Сутормин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», ЦСКА сделал предложение «Зениту» об аренде с обязательным правом выкупа защитника Алексея Сутормина.

Клубы сумели договориться о проведении сделки, однако после очного матча двух команд за OLIMPBET Суперкубок России в руководстве «Зенита» отказались от предложения из-за нежелания усиливать конкурентов.

Сам футболист заинтересован в переходе, как минимум, по двум причинам. Первая — отсутствие игровой практики в «Зените». Вторая — желание вновь поработать под руководством Владимира Федотова, чьи требования ему знакомы по игре за «Оренбург». В сезоне-2018/19 Сутормин забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за оренбуржцев — это его лучшие показатели в карьере.

Ранее издание «РБ Спорт «сообщало о том, что «Зенит» рассчитывал получить от ЦСКА за Сутормина 5,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Алексей Сутормин провел на поле 14 минут в двух матчах за «Зенит».

Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак на пресс-конференции после кубковой игры с «Ахматом» (2:0) заявил, что клуб готов отпустить игрока в случае, если предложение устроит «Зенит».

Алексей Сутормин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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