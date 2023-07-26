«Зенит» не хочет отпускать Сутормина в ЦСКА из-за нежелания усиливать конкурентов

Как стало известно «СЭ», ЦСКА сделал предложение «Зениту» об аренде с обязательным правом выкупа защитника Алексея Сутормина.

Клубы сумели договориться о проведении сделки, однако после очного матча двух команд за OLIMPBET Суперкубок России в руководстве «Зенита» отказались от предложения из-за нежелания усиливать конкурентов.

Сам футболист заинтересован в переходе, как минимум, по двум причинам. Первая — отсутствие игровой практики в «Зените». Вторая — желание вновь поработать под руководством Владимира Федотова, чьи требования ему знакомы по игре за «Оренбург». В сезоне-2018/19 Сутормин забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за оренбуржцев — это его лучшие показатели в карьере.

Ранее издание «РБ Спорт «сообщало о том, что «Зенит» рассчитывал получить от ЦСКА за Сутормина 5,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Алексей Сутормин провел на поле 14 минут в двух матчах за «Зенит».

Ранее главный тренер петербургской команды Сергей Семак на пресс-конференции после кубковой игры с «Ахматом» (2:0) заявил, что клуб готов отпустить игрока в случае, если предложение устроит «Зенит».