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Сегодня, 13:00

«Зенит» не интересуется Соболевым

Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», в летние трансферные планы «Зенита» не входит выкуп у «Спартака» прав на 27-летнего форварда Александра Соболева — у селекционеров сине-бело-голубых другие приоритеты по усилению состава.

Ранее информацию о возможности такого перехода распространил журналист Иван Карпов.

Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до конца июня 2026 года, его стоимость по данным сайта transfermarkt.de на данный момент составляет 8 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Соболев провел за московскую команду 34 официальных матча в РПЛ и Кубке России, забив в них 10 мячей, отдав 9 голевых передач и получив 9 желтых карточек.

Артем Дзюба, Матвей Сафонов и&nbsp;Федор Чалов (слева направо). Трансферы РПЛ: «Зениту» интересен Соболев, «ПСЖ» берет Сафонова, а где будет Дзюба?

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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