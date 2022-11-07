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Сегодня, 21:31

«Зенит» не отстранял защитника Дмитрия Чистякова от тренировок

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Дмитрий Чистяков.
Фото Global Look Press
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Как стало известно «СЭ», «Зенит» не отстранял защитник Дмитрия Чистякова от тренировок с основной командой.

После матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) Чистяков провел вместе с партнерами восстановительную тренировку на базе. Травмы у него нет, поэтому во вторник, 8 ноября, он будет работать в общей группе наравне с остальными.

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

После матча с «Ахматом» Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

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Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
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