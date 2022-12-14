«Зенит» не планирует покупать футболистов сборной Марокко после ЧМ-2022

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не собирается подписывать футболистов сборной Марокко после ЧМ-2022.

«Игроки Марокко в «Зените»? Они и так все играют за европейские клубы. Только два игрока выступают в Марокко. Экс-игроки «Зенита»? Фактор Паредеса играет. В сборной Франции нет наших футболистов, поэтому наши симпатии на стороне Аргентины», — сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что «Зенит» не рассматривает возможность переговоров с Криштиану Роналду, который является свободным агентом.